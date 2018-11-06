刷卡換現金？ 集團誆民眾代刷從中牟利

2018-11-06 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路上出現「刷卡換現金」集團，該集團主打刷1萬元就現退9900元，吸引不少缺錢孔急的民眾一試，集團成員與持卡人約在大賣場，將刷卡後的商品取走變賣。集團強調行為合法，沒有盜刷或虛擬買賣等問題，但事後卻收取手續費，給予較少金額。有律師提醒，業者行為已構成詐欺及重利罪。

綜合媒體報導，「陳小姐刷卡換現金」集團的廣告宣稱可以「全台親辦、3分鐘拿現金，刷1萬元現退9900元，全台知名量販店、3C賣場、通路皆能受理」。廣告指出，不必擔心涉及非法買賣、盜刷等問題，持卡人只要購買指定商品，就能直接拿到現金，再將購買商品或發票交給集團員工，就像把商品轉賣一樣。

有民眾實際和集團員工交涉後，卻被集團當作代宰羔羊。員工會以收取手續費名義，將金額由原先的9900元，直接降為9000元。員工直言，多數的民眾在急需用錢的情形下，從銀行借不到錢，加上不敢去地下錢莊借錢，才會找上「刷卡換現金」集團獲取現金。

警方認為，這是一魚三吃的手法，購買的商品會被集團降價賣給中小型賣場和檳榔攤，或是現場退貨變現，持卡人、集團及獲取商品者都能得利，在這中間產生的不良債權，則由發卡銀行承擔。

律師表示，這種「刷卡換現金」的消費方式是屬於假的交易，且利用民眾代為購買，已經成為借貸行為，業者也會觸犯重利罪。