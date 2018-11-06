獨子不照顧老母 20多年前受贈房產被判吐還

2018-11-06 22:21

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓婦人20多年前把土地及未辦理保存登記的房產贈給獨子，希望養兒防老，約定兒子照料她至終老，但楊婦後來生病住院，認為兒子未盡照料之責，提訴要討回土地及房產，新北地院法官也認為，楊男確實未履行贈與契約所附的負擔，即照顧母親至終老約定，判歸還土地及房產！

據查，楊婦在1993年間籌款購入新北市三重區的土地，將土地上原建物拆除，重蓋新屋，土地登記在獨子名下，房產未辦理保存登記；20多年後，楊婦認為，當初贈與時，有約定兒子應照顧她年老生活，直到她死亡為止，但2014年底，她跌倒頭部受傷住院，隔年1月出院時，兒子卻沒接她回家，還更換門鎖，同年10月再到療養院治療，兒子也不出錢。

去年1月，楊婦又因疾病住院，獨子未出面，楊婦認為兒子不聞不問，未盡責任，依民法412條受贈人不履行負擔，請求撤銷並交還土地及房產。

楊家獨子反駁，三姊沒商量就把母親接走後，他就未再探視或給付生活費，他並質疑：「三姊強行帶走媽媽，我怎麼付生活費？」

楊婦的女兒們指證，楊男根本沒出錢蓋屋，當初母親認為楊男是獨子，老舊觀念認為要傳宗接代，而且弟弟婚前很孝順，也同意照顧母親，姊妹們才同意把土地登記在楊男名下，他卻未盡照顧之責，妻子甚至對婆婆施暴。

法官認為，楊婦現已無法自理生活，需他人照料，楊男可主動與姊姊溝通後續照顧撫養事宜，但他不僅未主動前往關心，也沒提出如支付生活費或醫療、看護費等後續照顧方式，有拒絕履行贈與契約所附負擔事實。