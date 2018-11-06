行善團造橋釀事故判刑上訴 被害人批：不知認錯

2018-11-06 18:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港鎮黃姓鎮民2年前開車行經北港府番里產業道路「何明德行善團」造橋施工地，疑因工程單位未設警告燈號，跌落施工區凹陷處，黃男受傷、汽車保險桿損壞，他不滿行善團人員不聞不問，且調解不成，憤而提告，雲林地方法院依業務過失傷害罪，判何明德行善團蕭姓負責人4個月有期徒刑。

黃男向本報投訴，法院判處4個月，可見行善團確有錯，沒想到他們不認錯，還提出上訴，他越想越生氣，想讓民眾看清楚行善團人員處事態度，也提醒相關單位及民眾，行經何明德行善團工地時要注意安全。

黃男說，事故造成他頭部外傷、下脣擦傷併下門牙斷裂2顆，事後行善團人員不曾問候、關心他的傷勢，地方人士到住家還要他不要再找行善團，讓他覺得遭恐嚇。

對此，何明德行善團蕭姓負責人說，因對北港不熟，得知事故第一時間請申請造橋的地方人士帶著水果到黃男家探視，3次調解他很有誠意想解決，價格從6萬提高為10萬、20萬元，但對方第一次要求120萬元、第二次110萬元、第三次則295萬元，雙方落差太大才無法調解成功。

蕭姓負責人說，何明德行善團是造橋行善團體，只受申請人請託，同意施作橋梁主體，不是一般承包商，其餘部分由申請人負完全責任，他尊重法官判決，但判刑4個月太重，因此提出上訴。