身體腐爛靠「指紋」比對 溪頭男屍身分呼之欲出

2018-11-06 16:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣溪頭自然教育園區無名男屍案，今日有重大發展，南投檢警從其僅剩完好的左右手姆指的指紋，透過科學儀器檢驗、比對，發現與1名家住台北的林姓男子相當吻合，待與其家屬就DNA進一步比對，真實身分呼之欲出！

隸屬台大實驗林管處管轄的避暑勝地「溪頭自然教育園區」，本月3日工人在園區苗圃一帶進行雜草清除工作時，意外發現1具男性屍體，立刻向南投縣警察局竹山分局報案，警方據報趕抵現場，發現男屍身上沒有任何可辨識身分的證件，加上包括頭部、臉部在內等身體許多器官，也都已腐爛長蛆，增添辦案的困難度。

今日南投檢警會同法醫進行解剖，結果發現死者身體外觀及內部均無明顯傷痕，但胃穿孔十分嚴重，死亡迄今約1個月，儘管身體諸多器官已嚴重腐爛，還好左右手姆指的指紋還算清楚，竹山分局偵查隊員黃裕民等鑑識人員在完成指紋採樣後，火速透過電腦指紋檔案展開查詢、比對工作，歷經上千筆資料核對後，終於鎖定特定對象，即是年約55歲，未婚、家住台北的林姓男子。

檢警說，據目前掌握的事證，已排除他殺之嫌，初步研判，死者極可能因身體健康亮起紅燈，獨自前來溪頭休閒養病時，不料，胃病發作而不慎倒臥在雜草叢生的山坳，加上溪頭入夜溫度均在攝氏10度以下，即可能因此才失溫冷死，因此也呼籲民眾前往山區健行或登山，最好能結伴而行，彼此有個照應，減少類似悲劇發生。