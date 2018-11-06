華山分屍案死者父親告柯P 庭訊淚批隨意定位「恐怖情人」

2018-11-06 17:33

〔記者錢利忠／台北報導〕今年6月發生華山分屍案後，台北市長柯文哲被媒體追問：「如何防範恐怖情人」？柯文哲回答說：「恐怖情人有時候還是會出現」；被害女子的父親，不滿柯文哲以「恐怖情人」一詞形容女兒與兇手之間的關係，控告柯文哲誹謗死者等罪；台北地檢署今首度以告訴人身分傳喚華山分屍案被害者父親到庭，訊後已請回。

被害女子父親今庭訊後，含淚表達對柯文哲當時談論華山分屍案的不滿，指柯文哲沒有同理心，態度非常輕蔑，隨意評論死者跟兇手是「恐怖情人」的關係，非常不恰當。

被害女子父親並質疑，柯文哲將華山分屍案定位成恐怖情人的關係，只是要掩飾市府團隊在管理上的腐敗無能以及轉移焦點，市府在華山草原縱容違章建物存在7個月都不處理，把華山草原塑造成犯罪溫床、藏汙納垢的毒瘤，才形成華山分屍案；因從未看過柯文哲對自己的發言有所歉意，他才訴諸法律還女兒一個公道。

今年9月7日，柯文哲針對遭被害女子家屬提告一事回應表示，提告是人民的權利；至於被問及恐怖情人一事，柯文哲則解釋，有些地方是誤會，恐怖情人那件事情，是當時記者問他「如何防範恐怖情人」，他才說「恐怖情人有時候還是會出現」，家屬有點誤會，但除了那一點之外，政府該負責任還是會負責任。