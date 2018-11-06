很氣自己不長進！吸安毒報警自首：想戒30年毒癮

2018-11-06 20:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區1名45歲的陳姓男子，自稱有長達30年的吸毒史與前科。5日，市警六分局接獲民眾報稱金華路一段有1名男子在吸毒，鹽埕派出所員警趕到場，陳男告訴員警「自己剛吸完安毒」、並把身上些許安非他命交給警方，直言自己就是報案人、想徹底戒掉毒癮。

5日上午8點多，市警六分局鹽埕派出所巡佐施明昌、警員黃柏豪獲報金華路一段某址有人吸毒，在場的陳姓男子向警方表示是他本人吸毒，即將身上持有的安非他命毒品0.22公克（含袋重）交給警方。兩員警將陳男帶回派出所，經採尿初步檢驗，陳嫌尿液呈現安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

陳男表示，自己約從30年前誤交損友、染上吸毒惡習，30年來陸陸續續有吸毒習慣，也因此沒有正當工作，平時都是靠母親1週給1千元支付生活所需，原本已經1年多沒碰毒品，這次因為感冒引起鼻子不舒服，才想到用吸安來緩解鼻塞之苦，但也很生氣這樣的自己，才會撥110電話報案、自首自己吸毒。

警方也勸告陳嫌，有病要看醫師，毒品真的不能碰，若有心想要遠離毒害，可以自費戒癮治療，不要再危害自己生命。陳嫌也頻頻點頭說，一定會下定決心來戒毒，回歸正常人的生活。

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