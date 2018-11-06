病母丟殯儀館等死 兒與父二審仍緩刑

因病住院的李婦3年前被王姓同居人及兒子直接從醫院送到殯儀館等死，李婦後來又活了近1年才往生，王姓同居人與李女兒子一、二審都遭法院依共同遺棄罪判緩刑。（資料照）

2018-11-06 17:20

〔記者黃建華／高雄報導〕3年前，高雄李姓婦人重病還沒死，王姓同居人和兒子就託葬儀社將她載到寄棺室等死，兒子怕李婦冷，還送棉被過去，所幸，李婦兒子發現母親仍有呼吸，又接回家中照顧，李婦又活了1年才辭世，王姓父子因此吃上遺棄血親尊親屬罪官司，高雄高分院二審認為，王姓父子一時失慮觸法，兒子被依遺棄直系血親尊親屬罪判8月，王父則依遺棄罪判6月，皆緩刑2年，可上訴。

王姓男子（83歲）早年經營中藥房經濟寬裕，娶了三房，共有8名子女，李女（得年59歲）是三房妻子，1985年與王男交往，未登記結婚搬進王家，兩年後生下兒子，不過，李女身體情況不佳，1994年診斷患糖尿病及腎臟病，後來又中風住院、定期洗腎，王姓父子輪流照顧。

2015年4月間李女第2次中風，醫生評估左足部骨髓炎必須清創，成效不佳恐要截肢，王姓父子竟不願她承受病苦，拒讓李婦再治療，4月18日上午辦出院後，王姓兒子（31歲）要民間救護車將李婦送往高雄市第一殯儀館寄棺室等死，不料，王姓兒子下午到寄棺室發覺母親仍有呼吸，帶回家照顧，李婦直到2016年5月3日去世。

高雄地院一審認定王姓父子認罪，是一時失慮犯錯，事後仍照顧李婦直到往生；且王姓兒子中下智能、社交有障礙，遷就父親主張遺棄的行為，當下辨識能力不足，判父子6月及7月，都緩刑2年。

檢方不服上訴，二審合議庭認為，王姓兒子當時能幫母親辦出院，知道母親在停棺室會冷，還拿棉被過去，發現別人圍觀，才趕緊將母親帶回，辨識能力不受影響，不合乎減刑，仍認定父子有悔悟，王父維持原判6月，王的兒子則改判8月，但都緩刑2年，可上訴。