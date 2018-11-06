養12年白文鳥遺失被撿走 金山警3小時尋回「妹妹」

陳姓男子（雙手合十）感謝警方熱心找回他的愛鳥「妹妹」。（記者林嘉東翻攝）

2018-11-06 15:19

〔記者林嘉東／新北報導〕台北市陳姓男子4日與家人帶著一隻飼養了12年的白文鳥「妹妹」至富基漁港遊玩，不慎將「妹妹」連同鳥籠遺落在富基漁港內停車場，金山分局老梅派出所報案，花了3小時找到好心拾獲文鳥的民眾，順利幫陳姓民眾找回竉物鳥，讓陳男感動不已。

陳男指出，全家人都非常的喜歡「妹妹」，把牠當成自己的女兒一般疼愛，只要全家人出門都會帶著牠，不會讓牠獨自留在家裡，沒想到4日那天全家人中午吃完海鮮，太太將「妹妹」放在汽車的後行李箱蓋上把玩。

不料，大夥上車時竟大意忘了將「妹妹」也帶上車，於是「妹妹」在車子開出停車場後就連同鳥籠從汽車後行李箱上掉落在停車場出口的道路上，太太為此自責不已。

老梅派出所曾姓警員獲報後，依「妹妹」及籠子的特徵，調閱監視器畫面發現「妹妹」是被一名騎乘機車的男子拾走。

但因監視器畫面中車牌號碼模糊，僅發現該機車的附載座人身穿紅色的上衣，隨後再花了3個多小時，沿路調閱至新北市三芝區的路口監視器系統，終於在三芝區找到撿走「妹妹」的王姓先生。

王指出，他自己也有養鳥，撿到鳥籠與「妹妹」後，先修復損壞的鳥籠，打算隔日交給警方，沒想到警方這麼快就找上門。

陳先生對於愛鳥能失而復得，開心的與曾員派出所前合影留念，大讚金山分局員警的服務真的好讚。