毒蟲違停棄車逃逸 菜鳥警追捕起獲近1公斤安毒

2018-11-06 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲施鐘淳、徐浩瑋深夜違停新北市樹林街頭，警方迴轉要盤查時，車上嫌犯施鐘淳、徐浩瑋棄車逃逸，到樹林派出所報到才17天的警員游勝嘉隨學長加入圍捕，眼尖的他先發現施嫌丟棄路邊的1包不明物體，游勝嘉協助壓制2嫌後，回頭一看，赫見是1包近公斤重的毒品；所長、長官不但勉勵游勝嘉，還直稱菜鳥運氣好。

26歲的游勝嘉是南投埔里人，雲科大化材系畢業後，到南投魚池國中擔任教育替代役，因嚮往警察工作，2017年考上警專35期，受訓、實習2年，10月19日剛分發到新北市樹林警分局樹林派出所，目前跟著學長學習、執勤；對於意外查獲994公克的安非他命，游勝嘉說，除了意外，也很振奮，對未來從警更有信心，也會更努力拚治安。

樹林警分局彭厝派出所長黃耀億5日帶隊巡邏，騎警用機車到樹林中華路與八德街口，發現1部白色轎車並排違停，迴轉要盤查時，駕駛加速逃逸，警方一路緊跟到大安路與備內街口時攔查，30歲施鐘淳、29歲徐浩瑋假意配合盤查，當警方詢問個資時，徐嫌、施嫌趁警方不注意轉身就跑，都隨手丟棄不明物體，游勝嘉加入追捕壓制施嫌，隨後更取回施嫌丟包的物品，赫見是1大包白色粉末、吸食器與磅秤，不明物體初驗後為安非他命。

施嫌辯稱，聽聞安非他命毒品將漲價，拿出40萬元積蓄買來吸食，警方對其說法存疑，因1公斤安毒稀釋分裝後，可供近千人吸食，警方將續追上游，訊後依違反毒品危害防制條例將兩嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

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