吃消夜猥褻女老闆 色狼賠4萬和解換緩刑

2018-11-06 16:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名康姓男子半夜睡不著，到林園南路農會早市小吃吃宵夜，竟對賣消夜的女子說：「要不要跟我去賓館，想插女生」等語，並尾隨被害女子到女廁襲胸、但強吻未遂，高雄地院一審，依強制猥褻等罪將康男判刑6月、拘役30日等，但審酌康男已賠償被害人4萬元達成和解，諭知緩刑2年。可上訴。

判決指出，45歲的康姓男子今年5月28日凌晨3時許，前往高雄市林園區林園南路農會早市，在被害女子經營的消夜店消費。

未料，康男在當天清晨4時46分許，卻問被害女子：「要不要跟我去賓館，要不要一起單獨出去喝酒，很想插女生」等語的騷擾言詞，經被害女子拒絕後，康男竟強行抓住被害人頭部欲強吻，因被害人抵抗而未遂。

康男隨即再以手偷襲被害女子的胸部，強制猥褻。之後被害女子到廁所如廁之際，康男又尾隨進入廁所，被害人發覺後自廁所跑出。康男即藉口自己的東西不見了，並刻意與被害人拉扯，以此暴力方式妨害被害人的行動自由。

案經被害女子向林園警分局報案提告偵辦，經檢方起訴。

高雄地院審理時，康男自知理虧，賠償被害女子4萬元達成和解，法官雖將康男依強制猥褻、強制罪等將他判刑6月、拘役30日，可易科罰金，但諭知緩刑2年。全案可上訴。