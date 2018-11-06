辱罵性感女模辛尤里挨告 Mia：願道歉、賠不起100萬

2018-11-06 13:54

［記者張文川／台北報導］前醫美診所女員工「Mia」陳佳君，去年11月在臉書「爆料公社」等社團PO文，辱罵擁有F奶傲人身材的性感女模辛尤里「下賤、勾引男人、怎麼做一個單親小孩的母親」，還貼上疑似辛尤里整型前的照片，辛尤里告她加重誹謗、公然侮辱、妨害秘密和違反個資法等罪；台北地院今開庭，Mia承認公然侮辱、誹謗罪，願意向辛尤里道歉，不過對方要求賠償100萬，她無力負擔，「我已經一年沒工作了，希望能減少金額，讓我找到工作後分期賠償」。

至於被控的妨害秘密、違反個資法部分，Mia則是不認罪，堅稱她在臉書張貼的疑似術前照，是在網路Google上搜尋到的，「網路上一找就有很多，我不知道是不是她整型前拍的，也不知道是不是我工作過的醫美診所的照片」，法官要求她2週內提出當初Google的歷程與結果。

25歲Mia說，她去年8月至11月在忠孝東路的某醫美診所當擔任櫃台，負責接電話、接待、記帳、整理病歷，但她並未偷看、偷拍辛尤里的病歷照片，因為另一位櫃台女同事把辛女的病歷收起來了，她拿不到也看不到；Mia今向法官聲請傳喚這位櫃台女同事作證。

Mia說，當初和辛尤里是感情糾紛，有誤會才Po這些文章，「我有必要道歉」，她願意向辛尤里公開道歉，也願賠償，但對方調解時起初求償200萬元，現在降到100萬，但她自從診所離職後已1年沒工作，靠父母在養，「可能辛尤里聽說我家最近花了100多萬裝潢，以為我有錢才這樣請求，但我家並不富有，我也不能再向家裡拿錢了」。

辛尤里之前出庭時，以誇張的性感扮相登場，傲人雙峰呼之欲出。但她今天沒到庭，由委任律師代打，律師表示，陳女之前也曾說過要道歉，但之後又繼續謾罵，且雙方對賠償金額差距過大，何況陳女仍不承認盜用診所照片侵犯隱私，因此調解失敗，無法和解。

27歲網紅辛尤里，曾公開招認自己的F奶是人工假奶，還常貼出超大尺度辣照造福粉絲。去年11月，陳女在個人臉書及爆料公社、爆廢公社等社團PO文，直指辛尤里「喝醉跟男人在夜店喇舌、喝醉行徑多不檢點、到處勾引男人」，文末標記「辛尤里」、「噁心」等關鍵字，辛尤里怒控陳女妨害名譽等罪。

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