「要留下每任女友的回憶」 星國工程師偷錄性愛被訴

2018-11-06 13:27

［記者陳恩惠／台北報導］來自新加坡的31歲劉姓工程師，今年3月間來台時，順便連絡周姓女友相聚，在北市萬華區成都路的日租套房嘿咻，劉男連續2天以電腦上Webcam偷錄2人性愛過程，後遭周女無意間發現，雙雙鬧上警局，周女要求劉賠償他1個月薪水未果，劉依妨害秘密罪被起訴，今天上午士林地院開庭，劉男表示「我要留下每任女友的回憶」並承認犯行，法官諭知簡易判決。

法官今天上午開庭時，劉男表示為了今天開庭，特地飛來台，目前住在旅館中，他在新加坡的資訊公司任職電腦工程師，每月的月薪為新加坡幣5000元（約新台幣110000元），案發當時，曾試圖與周女和解，但周女要求的和解金是他的月薪，他認為太高，希望在判決之前能與周女再次協商。

起訴書指出，劉男與周女經由網路交友成為男女朋友，今年3月10日來台參加好友祖父的告別式後見面，晚間9時餘兩人返回劉男在萬華區的日租套房，並發生關係，翌日晚間11時又發生關係，事後遭周女發現電腦中有兩人嘿咻影片，還有她裸體的畫面，氣得報警處理。

開庭劉男辯稱，他和周女先前是網友，之前周女曾到新加坡找過他，他曾告訴周女，他和歷任女友都有拍攝性愛影片的習慣，當作是「珍藏的回憶」，當法官再次詢問是否告知周女要拍攝時，劉男回答「不記得」，但他坦承偷拍。

由於劉男承認犯行，法官諭知全案簡易判決，劉男表示，他雖未居住在台灣，但是律師收到判決書後，他會如期繳交罰金。