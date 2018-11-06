27刀殺死老翁 兇手拖累母親應連帶如數賠償千萬

砍晨運老翁27刀，周男判無期徒刑，家屬連帶賠償千萬。（資料照）

2018-11-06 13:26

〔記者溫于德／台北報導〕北市周男前年只因和晨運李翁起口角，竟持水果刀狂砍對方27刀致死。刑事部分，最高法院維持歷審見解，認定周具精神障礙，依人權兩公約不得判死，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞；至於民事，因周犯案時僅18歲，未達民法規定之法定成年人20歲，台北地院昨如數判准周及其母親應連帶賠償死者家屬所求共1715萬餘元，仍可上訴。

刑事一審判決指出，周男前年6月在信義區四獸山區，對於88歲李翁嫌他的狗又臭還亂吠感到不滿，竟持水果刀將老翁砍死。

但周到案後辯稱，李翁抱怨在先，還拿拐杖打他，才會拿刀砍人；不過，李翁兒子否認周對父親的指控，並強調「別相信這種人還有教化可能。」

合議庭認為，周男向不認識的李翁下手，犯後還未達成和解與賠償，合議庭與家屬「同感悲憤」，但又考量周已認罪，並寫悔過書及抄佛經表達歉意，另審酌周有幻聽、被害妄想等思覺失調症等，依人權兩公約不得對精神或智能障礙者與未成年人判死，依法判處無期徒刑；三審認同一、二審見解，今年2月7日駁回確定。

民事部分，李妻及3名子女認為，手段兇殘的周男，導致家屬至今仍承受極大精神痛苦，4人因而求償精神慰撫金1700萬元及喪葬費15萬7130元，共1715萬7130元。

周男雖對喪葬費沒有意見，但認為精神慰撫金過高，應各以100萬元為妥。

法官審理後認為，李翁身上共有38處刀傷，集中在胸部部的則有27刀，身口最深達16.5公分，造成臟器多處刺傷，最終因大量失血死亡，足可認定周使段兇殘，且李妻頓失伴侶，孩子驟然喪父，昨依死者家屬所求，如數判准求償金額共1715萬7130元。