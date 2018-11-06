台鳳案「亞聚陳」涉炒順發股票 逃亡近20年今獲不起訴

涉台鳳炒股案的股市聞人「亞聚陳」陳文吉，今獲不起訴。（資料照）

2018-11-06 13:18

〔記者黃捷／台北報導〕曾涉台鳳炒股案的股市聞人「亞聚陳」陳文吉，因案發後逃亡加拿大，一度被調查局列為「追緝外逃要犯」，2013年追訴期過後，獲法院判決免訴。陳另涉順發炒股案，但因同案被告均獲不起訴，他今年3月返台投案，台北地檢署今偵結，也依罪證不足處分不他不起訴。

陳文吉現年80歲，過去靠著當亞洲聚合公司大股東，迅速累積數十億元的身價，因此被業界封為「亞聚陳」，他1997、1998年間替台鳳前負責人黃宗宏，向已故股市紅人黃任中等人募資12億炒作台鳳股票，1999年全案爆發後，陳立刻逃亡加拿大，2001年遭台北地院通緝。

台北地檢署接獲線報，指陳文吉於2005、2006年間，另涉順發炒股案，他今年3月突然返台投案，檢察官當時依違反證券交易法諭令50萬交保，限制出境、出海及住居。

據了解，陳文吉否認犯行，辯稱他當時因看好3C市場，才會買賣順發股票，並沒有獲知內線消息，只是正常的投資。

檢察官調查，陳文吉雖利用4個人頭帳戶買賣順發股票，但每次交易量很少，最多也才佔總交易量的1%左右，且他當時除了順發股票，同時也有買賣其他公司的股票，認為他辯詞不無可能，遂處分不起訴。