通緝犯用手肘攻擊員警頭部 警開2槍嚇阻逮捕

員警劉俊毅（右三）逮捕通緝犯受傷，署駐區督察蔡清龍（左三）及三民一警分局長劉俊廷（右二）到醫院探視。（記者方志賢翻攝）

2018-11-06 12:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民一警分局十全所警員劉俊毅，今凌晨巡邏時發現李姓男子騎機車滑手機，趨前攔查，李男加速逃逸仍被攔下，雙方扭打，李男用手肘攻擊員警頭部，劉對空鳴2槍嚇阻並成功壓制，帶回偵辦查出李背負5項通緝罪。扭打過程員警右手小拇指脫臼、左膝關節擦傷，就醫無大礙。

十全所長黃昶斌表示，被逮的李男共涉及2件毒品、2件竊盜和1件偽造文書通緝，其中1件毒品和1件竊盜，各被判刑1年7個月有期徒刑。李男遇警方攔查，怕被逮而極力反抗並與員警扭打，訊後依通緝、妨害公務和傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，今凌晨4時許，41歲員警劉俊毅在博愛路橋上見41歲李姓男子騎車滑手機，尾隨李男欲攔查，但李男見警心虛逃跑，員警從橋上追到橋下，李男逃逸過程用手肘攻擊劉警頭部，員警見情勢危急，掏槍對空鳴槍開2槍嚇阻。

員警最後仍趨前將李男壓制，過程中造成劉員右手小拇指脫臼、左膝關節擦傷，有熱心民眾見狀協助報警，線上快打部隊迅速到場支援，並查出李男有5項通緝罪，訊後送辦。