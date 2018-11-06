早就守候在旁？黎明幼兒園長單車逆向衝撞林佳龍座車

警方調閱監視器，發現林男稍早即在雙十國中附近人行道守候。（記者許國楨翻攝）

2018-11-06 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市長林佳龍今天上午出席北區雙十國中活動中心新建工程動土典禮，座車遭黎明幼兒園園長林金連騎單車逆向衝撞，根據警方調閱監視器發現，林金連一早就「守候」在旁邊人行道，再迎面撞上，當場昏倒意識模糊目前插管急救中，警方將等他清醒再進一步釐清動機。

據了解，現年62歲的林金連其幼兒園座落在全台最大的單元2重劃區，該重劃會曾被台中地檢署懷疑有虛增工程款、詐取抵費地等弊端，兩度搜索傳喚涉案人，重劃會則控告黎明幼兒園等地主，要求拆除建物，雙方官司纏訟已8年。

而林金連在今年9月因收到台中高分院更三審判決敗訴，痛批司法已無公平正義，偏向財團，誓言要再上訴，抗爭到底，台中市黎明幼兒園保留行動聯盟成員，本月一日晚間在臉書社團以標題「一個懸在邊緣的家庭：協尋林金連」PO文指出，懇求四面八方的朋友協助尋找黎明幼兒園林金連園長，引發網友關注。

警方表示，當晚8時許接獲林金連兒子報案，立即啟動緊急協尋，經調閱通聯記錄及監視畫面，發現林金連的人與車子曾出現在國道南下路段，已派員盡全力協尋中，未料今天卻現身北區雙十國中附近。

警方調查指出，市長林佳龍是在今天上午8點多出席雙十國中活動中心新建工程動土典禮後搭上座車準備離開，當時座車沿進德北路快車道往力行路方向直行，在行經德北路與進化路303巷口時，林姓司機發現一名男子騎乘i-bike逆向迎面而來趕緊放慢速度，座車此時幾乎呈停滯狀態，未料還是與i-bike發生碰撞，座車車頭受損，男子也連人帶車倒地，當場昏迷。

市長隨扈見狀趕緊下車察看，發現傷者竟是失蹤多日的黎明幼兒園園長林金連，立即通報消防局派遣救護車前來送醫，林男身上無明顯外傷，但疑因猛烈撞擊導致意識不清目前仍在插管治療，有直擊民眾說，當時只見i-bike拼命往車子方向撞過去，根本就是自殺攻擊。

警方隨即調閱附近路口監視器，發現林男稍早即騎著i-bike在雙十國中附近的人行道上守候，見市長座車出現在路口立即逆向迎面撞上去，但林男目前因傷無法製作訪談筆錄，將等他清醒再進一步釐清動機。

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