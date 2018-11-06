藥頭大哥入獄才1個月 小弟照顧嫂子顧到床上

2018-11-06 12:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕比鄭姓女藥腳大22歲的男友販毒入獄，鄭女才1個月就劈腿男友的小弟「阿祥」，高市刑大破門攻堅，2人同床被逮，鄭女只著睡衣衣衫不整，還請警方幫她找一下內衣褲，不料，還從胸罩掉出1包海洛因，令警傻眼。

刑大今指出，今年9月間曾在楠梓區逮獲通緝犯綽號「老芋仔」劉姓藥頭（60歲），當時還上演劉女前妻、現任女友鄭女（38歲），前後在警局內相擁而泣的畫面，劉的前妻不知前夫已有新歡，不料，「老芋仔」入獄服刑才1個月，竟然換成大哥（劉男）的女人劈腿，劈的正是大哥昔日的「細漢」小弟，綽號「阿祥」。

警方調查，鄭女原是藥頭大哥「老芋仔」的女人，兩人相距22歲，堪稱忘年愛情，大鄭女2歲的小弟「阿祥」劉男（40歲）看在眼裏，沒想到，大哥因毒品案被通緝，刑大逮人押解歸案，當時鄭女自稱剛懷孕，請求法官不要聲押，逃過一劫。

沒想到大哥入獄才1個月，鄭女就劈腿，小弟照顧大哥女人照顧到床上，未著內衣褲同床而睡，劈腿小弟一事鄭女未否認，她仍以懷孕為由獲法官同情，沒有裁准羈押，警方好奇問「上月不是才懷孕，怎這個月又有了」，鄭女回稱「上次已經流產」，警方提醒她吸毒對胎兒的影響。

刑大叧至大樹區逮捕涉嫌販毒共犯，包括蔡姓藥頭（51歲）及尤姓女友（56歲）、陳姓藥頭（39歲）等，3人否認販毒，全遭聲押獲准，警方共搜出12.83公克毒品，以及疑似販毒所得26萬餘元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆