大二生走斑馬線被撞 獲賠62萬餘元

2018-11-06 11:48

［記者楊政郡／台中報導］李姓大學二年級學生，去年4月在霧峰區柳豐路行人穿越道上，被遭何某騎機車撞及，造成脾臟撕裂傷、左脛骨骨折、左腓骨骨折、左肱骨骨折等傷害，休學1年，法官依過失傷害判何某3月徒刑，併應賠償62萬餘元。

台中地院判決書指出，何某在2017年4月14日騎機車沿中市霧峰區柳豐路由北往南方向行駛，未減速慢行及暫停禮讓行人先行，撞擊李姓大二學生，致李男有脾臟撕裂傷、左脛骨骨折、左腓骨骨折、左肱骨骨折等傷害。刑事部分何某被判3月確定。

另李某請求醫療費1萬6101元，看護費以每日2000元計，請求6萬元；救護車及往返醫院治療之交通費支出1萬元，復健費2萬元，營養品支出2萬元，日後取出鋼釘約5萬元；另事故時李某為大學2年級學生並已註冊，因事故發生致休學一年，原先已繳納學費僅退回部分，損失4萬6866元（已繳學費6萬9500元扣除退款2萬2634元），亦應由被告賠償。加上1百萬精神慰撫金。總計128萬2967元。

法官審酌原告請求內容，認為精神慰撫金降為50萬元為適當，而交通費有單據僅4800元，購買輔具及自行購買醫療用品2144元，註冊費損失之損害4萬6866元等得請求。至於復健費2萬元，營養品支出2萬元，日後取出鋼釘約5萬元並沒有收據，日後也有健保給付，不應允許，合計依侵權行為請求被告給付62萬9586元，其餘駁回。