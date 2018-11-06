建置救災指管體系 南市消防局蔡承諭獲這項全國大獎

2018-11-06 11:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局災害搶救科的股長蔡承諭參加銓敘部今年公務人員傑出貢獻獎選拔，經過初審、複審及實地訪評三階段評選，在全台各公務機關推派傑出人選的激烈競爭下脫穎而出，獲得傑出貢獻獎殊榮。南市消防局長李明峯讚說是消防同仁楷模。

從2010年12月25日原台南縣市合併升格為直轄市後，台南轄區幅員廣闊，住宅區與工業區密布、建物型態多元，火載量大，所面對的災害類型多元且火場救災狀況複雜。消防局長李明峯就任後即指示研議提升火場救災指揮與管理效率，以期降低民眾傷亡、財產損失及保障救災人員安全，建立台南市火場救災指揮與管理體系（Tainan Fire Command and Control of Incident Operations, TNFCCIO）。

蔡承諭股長是消防局「救災指揮與管理作業體系（CCIO）」的規劃與執行者，南市消防局CCIO不僅通過ISO9001認證，同時實際運用在各種災害現場，教材也推廣到幾個縣市供改善參考，提升消防整體救災能量。

這套系統在0206地震台南維冠金龍大樓倒塌現場發揮功效，在災難第1天即救出受困民眾164人，直至震後62小時仍能救出李宗典等生還者，最後將受困者全數救出。不僅在救災現場有傑出貢獻，蔡承諭也積極提升在地救援能量，擴大特種搜救隊編組、爭取補充裝備器材、台南首批搜救犬馴養計畫、積極辦理各項消防人員專業訓練、建置民間重機具救援隊，讓消防局救災能量充分發揮。