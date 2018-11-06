百年名號被盜用「萬元蠶絲被千元虧本賣」 碧多妮老闆真的怒了！

2018-11-06 11:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣知名蠶絲被生產公司「碧多妮蠶絲股份有限公司」，遭不肖業者盜用公司圖片，宣稱「老闆發怒，萬元蠶絲被千元虧本賣」在網路進行不實銷售；對於此舉，碧多妮公司董事長王慧珍真的怒了！除在公司臉書粉絲團呼籲消費者不要受騙，也報警處理。

近日，有網路拍賣平台推出「限時搶購」，原價1萬8690元的蠶絲被，僅要1990元，還刊登碧多妮蠶絲公司王慧珍的照片，並打上「老闆發怒，萬元蠶絲被千元虧本賣」的字樣，宣稱因貿易條款更改，稅率上升，碧多妮蠶絲公司決定放棄海外市場，將一批原本打算出口美國的存貨出清。

王慧珍說，她於2日接獲友人告知此情形，連日來公司的也接獲許多消費者詢問電話，讓公司不堪其擾。她發現，該網站盜用她之前接受媒體採訪的畫面，以移花接木的方式，企圖博取消費者的信任，行徑相當惡劣。

王慧珍說，碧多妮公司蠶絲被皆為純手工，且工多費時無法量產，向來都是自產自銷，目前僅有外銷日本，網站內容皆屬不實，為捍衛碧多妮百年老店信譽及保障消費者權益，公司已報警處理。

碧多妮也在公司的臉書粉絲團po文，呼籲消費者不要受騙，強調大家不要被賤價給騙了，就算有折扣蠶絲沒有那麼便宜，每件蠶絲被由1公斤到5公斤，售價從7000到2萬3000元不等。