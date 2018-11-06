驚悚！睪丸遭競選旗幟鐵絲割裂 「蛋蛋」差點不保

男子睪丸慘遭競選旗幟鐵絲割裂，縫12針「蛋蛋」險不保，員警拾起該面旗幟作為證物。（記者湯世名翻攝）

2018-11-06 09:19

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚車禍！1名19歲林姓男子4日晚間騎機車行經彰化縣某鄉鎮時，一名某鄉民代表候選人掛在電線桿上的旗幟突然倒下，林男輾壓後連人帶車慘摔，離奇的是，候選人旗幟上的鐵絲竟刺穿林男的褲子並割裂其左側睪丸，當場血流如注，經救護人員火速送醫急救，緊急縫合12針才止血，「蛋蛋」險些不保，林男也頻問：「我的蛋蛋沒事吧？」不排除向候選人索賠，警方則說這可能創下全國首例，該候選人有過失傷害嫌疑，但仍須進一步釐清。

警方調查，這起離奇的車禍事故發生在4日晚間7時50分，林姓男子騎機車行經北彰化某鄉鎮時，正巧1名鄉民代表候選人的競選旗幟疑因風大倒下，林男發現閃避不及，機車輾壓過後，連人帶車慘摔倒地，離奇的是，該面競選旗幟上的鐵絲竟不偏不倚刺穿他的褲子，且將其左側睪丸割裂，林男痛得當場哀號。

彰化縣消防局與轄區警方據報派員趕往現場，將林男簡單包紮後火速送往彰濱秀傳醫院急救，緊急縫合12針才止血，林男「蛋蛋」險不保，痛得直哀號，還頻頻詢問：「我的蛋蛋沒事吧？」警方現場將該面旗幟帶回偵辦，林男酒測值為0。

彰濱秀傳指出，林姓男子左側睪丸縫合12針，所幸並未傷及深部，否則後果不堪設想；由於日前某鄉鎮也曾有一名機車騎士險些撞擊候選人競選看板，因此警方除針對這起離奇案件依過失傷害展開偵辦，並強調目前正逢競選期間，不少候選人都會把競選旗幟用膠帶或鐵絲纏綁在電線桿上，應注意是否牢固，以免害到用路人。

林男經縫合後出院返家休養，昨天再度回到彰濱秀傳泌尿科回診，不排除對該名候選人提出賠償或告訴。