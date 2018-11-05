財神爺降臨花蓮！一夜包辦雙頭彩 億萬、百萬富翁誕生

花蓮後站金多寶投注站今晚開出威力彩頭獎，業者放鞭炮慶賀。（記者王峻祺攝）

2018-11-05 23:38

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮今年雖遭遇強震，卻接連受到財神爺眷顧，年初一到初四連開5組「百萬大紅包」，同月還開出今彩539頭獎800萬元，事隔多月，財神爺又來了！連槓47期的威力彩頭彩，今晚獎落花蓮後站金多寶投注站，創下今年最高單注獎金16.5億元，就連今彩539頭獎800萬元也在中山路的金主彩券行開出，讓花蓮民眾樂翻了！

今晚開出威力彩億萬頭彩的金多寶投注站行，一接到台彩中獎通知，立刻在門外放鞭炮慶賀，還自行張貼中獎紅榜，吸引民眾登門祝賀，想要沾沾財神爺喜氣，明早店家將會準備糖果餅乾，邀大家熱鬧一下！

「眼皮一直跳！」金多寶投注站行業者賴小姐說，好久沒中過頭彩了，這次威力彩因連槓47期，民眾都衝著高額獎金購買，接連幾天買氣旺，生意好到忙不過來，今天女兒眼皮因一直跳，就覺得大獎應該會開在自己家的彩券行。

她說，想不到晚上就接到銀行來電，一開始還以為是詐騙電話，確認後才知道獎落金多寶，實在相當高興，上次在過年期間開出百萬刮刮樂及8月開出大樂透2獎時，女兒眼皮也一直跳，應該是與財神爺有所感應。

賴小姐說，今天買氣特別旺，早上還有很多人包牌，雖沒有印象是誰買到這張幸運彩券，但猜測中獎者應該是本地人的機率大，沒想到還是一人獨得大獎，實在好幸運。

震後花蓮愈來愈復甦，觀光客陸續回流，就連財神爺也再次造訪花蓮，無獨有偶，花蓮今晚包辦雙頭彩，另間位於花蓮市國慶里中山路一段87之1號1樓的金主彩券行，也開出今彩539頭獎800萬元。

「旺上加旺！」金主彩券行業者林亢飛說，自從103年中過一次今彩539頭獎後，就再也不曾中過頭彩，今年地震後特別向土地公及財神爺祈求好運到，想不到這幾天彩券行外突然聚集很多狗，感覺就是個「狗來旺」的好兆頭，就沒有刻意驅趕，未料今晚財神爺真的就來了，實在相當意外，也祝福得獎者，讓花蓮好有福氣。