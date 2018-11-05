囧！男送百萬討好科技主管女友 兩人吹了、錢也要不回！

2018-11-05 23:59

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與在國內知名電子科技代工大廠任主管的蔡姓女子交往時，主張他以結婚為前提、按月付10萬元給女友繳房貸，共支付110萬元，後來雙方分手撕破臉、女方拒還錢；陳男以女友不履行婚約、提告追討這筆錢。台南高分院調查雙方並無婚約，此贈與沒有附帶條件，是男女交往時單純贈與行為，判男方不得討回這筆錢定讞，不得上訴。

人、財兩失的陳男表示，與蔡女是從2015年6月下旬開始交往，2016年4月被蔡女家人發現雙方戀情，蔡女家人告訴他，同意兩人以結婚為前提下交往，並說蔡女有貸款買房子，希望他每月匯款10萬元給女方、讓蔡女能早日還清貸款。

陳男說，他從2016年4月初到2017年2月止，每月匯款10萬到女友的銀行帳戶內，共匯給女友110萬元，因為送這些錢給女友是以結婚為前提的給付，後來，女友聽信友人讒言在2017年2月與他分手，不願履行婚約，因此要向蔡女討回這筆以婚約作基礎的贈與款。

蔡女坦言，與陳男是在網路認識，從2015年開始交往，但交往後發現男方已婚、另有妻室，男方在2015年11月離婚，她才與陳男繼續交往，後來她姐姐得知後反對雙方再交往，因為她是台灣科技公司在中國公司的高階主管，男方知道雙方條件不對等，陳為跟她交往、討好她，承諾每月送她10萬元生活費，事實上兩人並無婚約存在，贈與款也沒有以結婚為前提的約定條件，沒道理還這筆錢。

二審法官調查，得知陳男曾在一審時表明雙方並沒有訂定婚約，雙方沒有婚約應屬事實；且從陳男匯錢給女方的資料，查無男方贈與女方是有要求女方附有負擔的約定條件，男方也未能舉證這部分事實，因此無法准許陳男向前女友追討這筆錢。