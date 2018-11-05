盼重振花蓮 劉曉玫：時至今日還有「花蓮王」非常可恥

劉曉玫指稱，傅崐萁操作政治權力到讓人感到畏懼，甚至導致「怕者越怕、威權者越威權」的惡性循環，大開民主倒車。圖為9月25日前花蓮縣長傅崐萁（右）入監服刑，緊握著妻子立委徐榛蔚（左）的手。（資料照，記者王峻祺攝）

2018-11-05 22:08

〔中央社〕民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今天指出，前縣長傅崐萁一些令人畏懼作為，還想「變相的連任」，對民主制度和花蓮都是傷害。傅的妻子、藍營對手徐榛蔚對採訪電話則是無人接聽。

徐榛蔚並未針對劉曉玫的批評回應，記者撥打她的電話無人接聽，轉入語音信箱。徐榛蔚競選辦公室執行副主委兼發言人張逸華對此表示，不予置評。

劉曉玫今天接受地方電視台專訪表示，這場選戰是一場價值之戰，是大是大非的戰爭，也是光明與黑暗的戰爭。民主時代還有「王」的存在，這非常奇怪，傅崐萁被稱為「花蓮王」，是非常可恥的事。她要堅持下去，才能為花蓮帶來新希望。

劉曉玫說，傅崐萁操作政治權力到讓人感到畏懼，甚至導致「怕者越怕、威權者越威權」的惡性循環，這是大開民主倒車。

劉曉玫以過去擔任議員為例，在傅崐萁縣長任內提出書面質詢竟拿不到任何縣府資料，難以監督縣府作為。所幸再怎麼艱難，自己依然堅持，終於看到希望。

她表示，要顛覆傅崐萁執政9年造成的衰退現像，重振花蓮。農業方面，由縣府設立平台，協助農民做農產品檢驗把關、打造「花蓮限定」的品牌，讓農產品賣得出去；也要免去中間商剝削，讓農民賺得到錢。

此外，還要做好招商引資的工作，打造企業安心經商、能夠獲利的環境，當企業願意來花蓮，才能提供年輕人更多、更好的就業機會，吸引花蓮孩子回來安居樂業，花蓮才會有活力。

針對花蓮的交通，劉曉玫說，將要求台鐵新購車廂優先提供花蓮使用、盡快完成鐵路雙軌電氣化、促成蘇花改順利通車、把花蓮港建設成國際遊輪轉運站，吸引國際遊輪旅客來花蓮旅遊消費。

劉曉玫強調，看到很多花蓮的好朋友想改變卻又害怕的心情，希望自己能夠帶領鄉親一起反思、一起改變，讓花蓮從各方面都呈現不一樣的生命力。