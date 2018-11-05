垃圾車駕駛酒駕被攔查 台北市環保局：記大過調職

台北市有垃圾車駕駛酒駕遭攔查，被開單告發並扣車。示意圖，非當事垃圾車。（資料照）

2018-11-05 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕開垃圾車也會酒駕？台北市環保局大同區清潔隊有垃圾車駕駛11月3日涉嫌酒駕遭警方攔查，被開單告發，垃圾車還被查扣；環保局表示，對酒駕採零容忍政策，已將這司機調離現職、轉任隊員，並依規定記大過處分。

綜合媒體報導，11月3日早晨6點許，35歲馬姓司機駕駛垃圾車行經台北市大同區環河北路二段、敦煌路口，巧遇警方在路口攔檢；原本警方只是上前查看，卻聞到酒味，且馬男的臉色紅潤，馬上進行酒測，結果測出酒精濃度達0.20MG/L，雖未超過須依照公共危險罪嫌偵辦的0.25門檻，仍要開罰2萬5千元，並扣留車輛。

台北市環保局環清科長黃寬助表示，由於當天早上垃圾車故障，該駕駛才前往北投焚化廠調用另一輛垃圾車，開到環河北路與敦煌路口遭警方臨檢；結果被警方測得酒精濃度0.2%，馬男稱是因為前一夜吃燒酒雞才導致酒測未過，但此舉已違反規定，環保局已調職並記過處分。

環保局表示，垃圾車駕駛原先每天值勤前都會實施酒測，但該名駕駛當天是因車子損壞才到其他地方借車，但對方認為馬男並非自己的分隊成員，故未實施酒測，對於督導不周的幹部也已處以調職與記過的處分；目前環保局已採購294套酒測儀器分送給各分隊與停車場，清潔隊員上工前都必須酒測合格才准上工，對於此舉後仍有落網之魚，環保局深感抱歉，今（5）日已召集各外勤隊幹部落實勤前酒測，不得有任何例外。