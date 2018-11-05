快來對！11/5 威力彩頭獎上看16.1億 雙贏彩、今彩539也開獎

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。其中威力彩頭獎已經連47摃，獎金上看16.1億元！
威力彩：第一區：13、17、19、20、24、30，第二區：2。
38樂合彩：13、17、19、20、24、30。
雙贏彩：01、02、03、04、12、13、15、18、19、21、22、24。
今彩539：1、17、26、33、37。
39樂合彩：1、17、26、33、37。
3星彩：068。
4星彩：0330。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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