快來對！11/5 威力彩頭獎上看16.1億 雙贏彩、今彩539也開獎

2018-11-05 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。其中威力彩頭獎已經連47摃，獎金上看16.1億元！

威力彩：第一區：13、17、19、20、24、30，第二區：2。

38樂合彩：13、17、19、20、24、30。

雙贏彩：01、02、03、04、12、13、15、18、19、21、22、24。

今彩539：1、17、26、33、37。

39樂合彩：1、17、26、33、37。

3星彩：068。

4星彩：0330。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）