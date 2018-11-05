閉上眼睛還能想到....2狼KTV意圖性侵女子被訴

2018-11-05 19:49

〔記者王定傳／新北報導〕38歲游姓男子約女性朋友小蘭（化名）到KTV歡聚，卻涉嫌與32歲李姓男子聯手，意圖把小蘭拖進包廂廁所性侵，還好小蘭緊抓門框，加上服務員即時進入而未遂，小蘭身心受創，傳訊怒斥游男：「我現在閉上眼睛就想到你們要把我拖進廁所上下其手」，游馬上道歉：「我會好好檢討」；新北地檢署今依強制性交未遂罪嫌起訴2人！

檢警調查，今年4月6日晚間，游男約小蘭及李男到板橋一家KTV歡聚，席間3人一起唱歌、玩骰子、聊天、喝酒；但到了隔日凌晨3時許，酒酣耳熱之際，游男涉嫌伸手抓小蘭胸部、強吻頭部，小蘭嚇傻奪門而出。

李男見狀竟從後方抱住小蘭，不讓她離開，還撫摸她胸部及下體，想把她拖進廁所，小蘭緊抓廁所門框抵抗，游男還上前抓她胸部、隔著衣褲以手指戳下體，還好服務生敲門進入包廂，游、李2人才停手。

檢方偵辦時，游男辯稱在操作機器時，不慎碰觸小蘭胸部，因小蘭防備心太重，才誤以為他意圖性侵；李男也說小蘭喝太醉，步履不穩，他上前攙扶時，不小心摟住腰部、觸碰胸部，但無性侵意圖。

檢方認為被害者通過測謊，反而是2人拒絕測謊，且依小蘭案發後曾傳訊斥責游：「你不阻止你朋友，還兩個一起要拉我進廁所」、「要不是我還有意識，沒讓自己喝掛，不然我就要失身了」、「我現在閉上眼睛就想到你們把我拖進廁所上下其手還強吻我」、「真的太誇張了」等；游馬上道歉：「我會好好檢討」等；這些內容可佐證小蘭說法可信度。