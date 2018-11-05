聲稱26億元古畫被毀 新黨發起人被控動粗、恐嚇畫廊

方則揚秀出「天池石壁圖」畫作修復前（左）、後（右）的等比例掃瞄圖，比對其間差別，斥責畫廊毀了他的收藏。（記者張文川攝）

2018-11-05 17:21

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子方則揚，去年拿著一幅自稱是中國元朝畫家黃公望的作品「天池石壁圖」軸絹本，到台北市師大路某畫廊，請游姓老闆處理浮起的絹絲並裱褙，但處理完後竟褪色、染新墨、還蓋新印章，方男堅稱此圖的世界唯一真跡，市價約26億元，他為表不滿，數度到畫廊恐嚇「我要你們的命、剁手剁腳」、推打老闆娘，被控恐嚇、傷害，台北地院今首度開庭，雙方調解失敗，方男不認罪；審查庭法官訊後，將全案移送審理庭續審。

現年61歲的方則揚，是1993年成立的新黨58名創黨發起人之一，其妻是新黨籍前台北市議員林美倫。

而被方男恐嚇的畫廊，今天一見媒體上門，就拉下鐵門，拒絕受訪。畫廊的委任楊久宏今代表其出庭並調解，但調解不成功；楊說本案是針對方男的犯行，與畫作真偽沒有直接關係，未來會視案件發展的必要性，再考慮是否向法官聲請鑑定該畫作的真偽。

方則揚今天庭訊後，拿著處理前、後對照的等比例「天池石壁圖」高清掃瞄圖表示，這幅畫是他早年在日本所購得，但不願透露買價與來源，他並傳送中國簡體字的「藝術品備案證書」圖檔給媒體，他強調是中國鑑定大師蔡國聲認證的黃公望真跡，「具有極高的文化內涵與歷史研究價值，傳世稀少」，他還說「北京故宮收茂展示的天池石壁圖是假的，我的才是真的」。

他說，去年11月他把此畫作送到北市師大路的畫廊處理，要求把浮起來的絹絲黏回去，畫廊拖到今年3月才處理完畢後，他發現畫作褪色，游老闆還對他說依據他多年經驗，這幅古畫可能是膺品。

方男堅稱是游老闆技術差才把古畫弄壞，要求游老闆賠償，事後多次到畫廊恫稱「要剁手剁腳才聽得懂嗎？我一定要斷你的手腳，你才會工作是不是」、「我要你們的命」，其中一次還推傷游妻，並折斷店內的刀，雙方互控傷害等罪。

北檢偵查後，依恐嚇、傷害、毀損等罪起訴方男，北院今天首度開庭；方男控告游男毀損方面，檢方認定游男並非故意，處分不起訴，方男已向高檢署聲請再議。

方男庭訊後說，當時游老闆夫妻和28歲的兒子都在，他拿起桌上的電鑽要去畫廊後廳找他的畫，游子從側面抱住他，游妻蹲下拉住他的短褲皮帶，他一轉身可能會弄到她，但絕不是故意的，游老闆還搥他腦袋至少20下、咬他右臉頰一口，「還有齒痕，真丟臉」，齒痕現在已消退；他強調自己沒還手，只有挨打，「我如果有動手，我全家天打雷劈、絕子絕孫」。