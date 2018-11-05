撿錢分心？轎車自撞電桿 起火前勇警將駕駛救出

轎車失控自撞電線桿，引擎起火，相當猛烈。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-11-05 18:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市蘇姓男子開著轎車出門，疑因要伸手撿拾掉落在腳踏墊的200元，一時分心，失控自撞路旁的電線桿，歸仁警分局交通分隊小隊長謝世津正好經過，英勇地趕在引擎起火之前，將仍在暈眩之中的駕駛，驚險救出。

這起自撞意外發生於本月3日下午近4點半，28歲的蘇姓男子開車經仁德區文賢路，由中洲往保安方向行駛，經過二段102號附近時，失控撞擊電線桿，輪胎卡在田邊溝渠，動彈不得。

要前往成大醫院為交通事故傷者製作筆錄的謝世津正好經過，立刻下警車，衝到現場察看，看見蘇姓男子仍在座位上，手臂有擦傷，且因撞擊後暈眩，似乎尚未回神。

謝世津發現前方撞擊處引開始冒煙，情急之下，趕快將蘇男拉出駕駛座，先退至後面的安全位置，沒多久，真的燒起來了，並從警車中拿滅火器撲救，附近居民也來支援。

謝世津說，原本火已熄了，後來引擎處復燃，車子前方又整個起火，相當猛烈，文賢消防分隊獲報，趕到現場灌救。

消防隊員很快將火勢撲滅，但因撞擊後，4顆安全氣囊都爆開，蘇男手臂有擦傷，他婉拒上救護車，由家屬自行接送就醫。

謝世津指出，蘇姓男子並未酒駕，疑因掏出皮夾時，200元掉落至駕駛座的腳踏墊上，他伸手去撿，一不留意，失控自撞。