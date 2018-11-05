老婆下海當酒女 警察踢飛介紹人 賠百萬獲輕判

2018-11-05 18:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職高雄市警局的賈姓員警，接獲其妻的租屋處內有男人聲音的通報，他懷疑在酒店工作的妻子留宿男人，帶著親戚抓姦，不料，卻只見賈妻與閨密顏姓女子2人，賈妻正與男網友「視訊」，賈員認為顏女是他老婆到酒店工作的介紹人，是夫妻失和的禍首，一腳將顏女踢飛，事後還傳「飛踢圖」給顏女，一審認為賈員犯後態度差，依傷害罪判刑4月，可易科罰金24萬元，賈員上訴二審，坦承犯行並賠償顏女100萬元，二審輕判拘役40日，宣告緩刑2年確定。

判決書指出，賈員與妻子在台中市租屋，去年4月2日凌晨，賈員的兄弟到租屋處拿東西，聽到男人的聲音，遂電告賈員，賈員懷疑妻子留宿男人，臨時請假從高雄市飛奔到台中市，會同妹妹、母親、阿姨與表妹共5人，進入租屋處內查看，卻只見賈妻與顏女，賈妻正與男網友「視訊」。

賈員認為，顏女是其妻到酒店上班的介紹人，夫妻為此失和，顏女是罪魁禍首，盛怒下猛踢顏女一腳，把顏女踢飛，造成右腹部瘀青發炎，疼痛數日，之後，顏女又收到簡訊，內容是一張「飛踢圖」，以及「那天，那一腳你還好嗎？」訊息，向高雄警方報案，轉由台中檢方偵查起訴。

台中地院審理時，賈員否認踢顏女，傳「飛踢圖」給顏女，是他很喜歡這張圖畫，一審不採信，認為賈員態度不佳，且當警察收入不低，與妻子協議離婚時，其妻願意分期付款給賈員100萬元（現已離婚），依傷害罪判處徒刑4月，易科罰金標準，不是一般常見的1000元折算一日，而是2000元折算一日，總計24萬元。

賈員上訴二審，不但改口承認踢飛顏女，且賠償顏女100萬元和解，台中高分院改判拘役40日，可易科罰金，以1000元折算一日，並宣告緩刑2年，全案確定。