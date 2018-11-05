台大實驗室疑致命毒氣外洩 師生、廠商共36人就醫

2018-11-05 16:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學上午經傳實驗室氣體外洩，校方緊急疏散多人，事後調查，該實驗室進行老舊氣管拆卸，疑似管線中殘存的微量氣體外洩引發意外，不排除是用於半導體製程的砷化氫，最後共有36人自行就醫，目前為止心電圖、血液檢測等皆正常，暫無傳出人員傷亡。

砷化氫毒性強 空氣中具大蒜氣味

據了解，砷化氫是砷和氫的高毒性分子衍生物，無色、無臭，可燃、能自燃，可溶於水，與空氣氧化會產生輕微類似大蒜的氣味，毒性強，暴露在30ppm的砷化氫中30分鐘就可能致命，然而該氣體卻被半導體工業廣泛使用，用來合成各種有機砷化物如砷化鎵等半導體材料。

台大主任秘書李心予表示，今上午9點51分，在台大電機二館4樓東側的實驗室發生氣體外洩，多種氣體偵測器偵測到異常數據並發出警戒，當下3分鐘內立即疏散該實驗室所有人員，10點15分更將全館人員疏散，後續也攜帶非常靈敏的可攜式偵測器到場，11點12分確認全館已無氣體外洩汙染。

李心予說，氣體外洩的實驗室是從事半導體製程研究，但事發當下並無實驗，而是由廠商前來進行老舊管線維修拆卸，過程中疑似管線內殘存的非常微量氣體外洩，不排除是用在半導體製程當中的「砷化氰」，但還需進一步分析。

至於師生狀況，李心予強調，事發當下有11名人員在實驗室，當下預防性送醫，事後陸續檢查，最後共有36人自行就醫，包含2名教師、3名廠商人員與31名學生等，全部人都送到台大醫院，經過心電圖、血液測量等，健康報告全都正常。

李心予說，為了安全，電機二館的東側預計封閉到傍晚5點，事發實驗室則會持續關閉等候專業人員清除，其他區域則會開放；雖然遺憾發生實驗室意外，但校方會以確保師生安全為第一優先，至於今天有部分課程要期中考，則會安排補考、補課等方式因應。

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