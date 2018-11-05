清大校區火警 疑工人燒瀝青發生意外

消防人員積極灌救。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-05 16:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹清華大學南大校區第二大樓頂下午發生火警，現場不斷竄出陣陣黑煙，新竹市消防局趕抵現場灌救，初步了解是施工人員在頂樓燒瀝青不慎引發火警意外，目前火勢已熄滅，並未造成人員受傷，新竹市環保局也正調查是否有空污問題。

消防局指出，下午接獲民眾報案，指清大南大校區第二大樓頂樓發生火警意外，消防人員到場立即拉出水線灌救，火勢立即在20分鐘內撲滅，燃燒面積約6坪，並無人員受困受傷。

消防局撲滅火勢後，也迅速聯絡新竹市環保局到場。環保局指出，目前已請人到場監測，看燃燒瀝青等行為是否嚴重污染空氣品質，若調查結果違反《空氣污染防制法》第32條，將依法處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

清華大學主任秘書呂平江表示，今天施工人員正在實施教學大樓頂樓防水工程，施工人員在燃燒瀝青時，不慎引發火災，雖有濃煙跟一點火花，但消防隊很快就撲滅火勢，現場建築物也沒有被燻黑，目前詢問現場以及附近學生，並沒有人員受傷，也沒有聞到異味的不適症，後續將會繼續觀察。

呂平江說，工程施作時合約上都有記載，如施工不慎引起對學校、人員、建築損傷，都必須負起賠償責任，後續將會按照合約求償。