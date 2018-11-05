百吉副總槍擊案偵查隊長3度扯謊 基層警批「不適任」

2018-11-05 17:04

〔記者曾健銘／新北報導〕知名冰品公司「百吉」的林姓副總，上個月24日開車返家途中行經五股疏洪道時，座車疑遭不明人士開槍擊中，蘆洲分局偵查隊長蔡調坤受訪時誇張扯謊是「遭碎石或不明金屬物撞擊」，就有基層警私下抱怨蔡的辦案能力普通，但剛愎自用，不太聽從下屬建言，直言：「根本不適任！」

上個月24日，林姓副總開車返回北投住家途中突遭槍擊，其返家後才發現車身有2個彈孔，他急忙撥打110報案，最後北投分局建議下至蘆洲分局更寮派出所報案，而鑑識人員也到場勘驗車體，僅發現車體有2個孔洞，但車內未找到子彈，據悉，蔡調坤當時因找無相關跡證，且無法確認案發地就在轄區內，第一時間未向上通報。

直到修車廠技工在車體內發現2顆彈頭，確認遭槍擊後，蔡調坤面對媒體詢問卻是3度扯謊，瞎扯是「非彈孔、非槍擊、遭碎石所致」，甚至說疏洪道連結新莊、三重等地，不確定槍擊地點為何，企圖卸責推託，最後「坳」不下去，才承認在車內找到2枚「不明金屬物」，也在記者會後才趕緊補上通報，應對方式令人咋舌。

曾跟蔡調坤共事過的基層警員就私下爆料，蔡對外自稱是「侯派人馬」，遇事「能推就推」，辦案能力普通卻剛愎自用，不聽從部屬建言；有傳言說今年6月角頭「五股國」遭槍殺後，蔡親自帶隊埋伏，有下屬獲線報指槍手在桃園南寮漁港出沒，卻遭蔡回嗆：「你厲害的話自己帶隊去抓！」最後槍手證實在南寮漁港附近開槍自戕，讓其他基層警無奈感嘆：「這樣的能力也能官運亨通！」