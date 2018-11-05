內線交易避損近百萬 股市聞人徐紅照夫婦被起訴

2018-11-05 16:28

〔記者黃捷／台北報導〕泰福-KY（6541）IPO案遭爆內線交易，台北地檢署查出該公司去年8月預計興櫃轉上市，卻因競拍流標，股價暴跌，股市聞人徐紅照得知此一利空消息，與妻子陳美瑤、弟媳蕭素卿提前賣股，避損近百萬，今依違反證券交易法起訴3人。

起訴指出，泰福公司去年5月間申請上市，董事會同年6月15日決議辦理現金增資發行新股2萬3000張股票，2300張由員工認購，其餘則由元富證券股份有限公司主辦承銷，競拍期間為同年7月28日至8月1日，最低承銷價訂為每股77元。

因合格標單數量未達8成，確定無法開標，元富證券同年8月2日下午1點半召開因應會議，將流標訊息告知總經理李明輝等幹部，徐紅照在會議結束後，約2點19分打給李，查證泰福股票確定流標後，與陳美瑤、蕭素卿趕在3點收盤前賣股。

依利空消息公開後10日收盤價每股100.128元計算，徐紅照賣出150張股票避損81萬2010元，陳美瑤賣股2張避損8804元，蕭素卿賣股10張避損12萬3970元，蕭還指示哥哥賣股7張，避損4萬5696元，合計避損99萬0480元。

台北地檢署今年2月發動搜索，徐、陳、蕭分別以100萬、20萬及10萬交保，由於3人到案後均認罪，並繳回犯罪所得，台北地檢署今依違反證交法起訴，建請法院從輕量刑。

至於洩露利空消息的李明輝，當時雖以20萬元交保，但他辯稱當時忘記泰福還未上市，以為下午1點半就已收盤，才隨口告知徐流標的訊息，檢察官認為不無可能，且有現場證人替李掛保證，遂處分不起訴。