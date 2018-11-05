試用版軟體當正式版賣 改個logo外觀就騙逾千萬

2018-11-05 16:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕39歲陳姓男子曾為某科技公司主管，之後出來自立門戶，前東家開發的一套牙醫健保系統軟體供診所記錄病例、掛號資料、X光影像紀錄等，陳男將「試用版」軟體簡單更改顯示介面外觀，換個名稱以「正式版」軟體出售給多家診所，但由於品質粗糙、使用上有問題遭部分診所發現，細查竟是盜版軟體，遂向警方進行舉發。

陳男在台中西屯「煜興科技公司」擔任業務主管7年，去年與公司發生糾紛離職，當年7月份也停止了陳男在煜興所設計「北極星牙科健保系統」使用授權。陳男憤而自立門戶，陳男留下前東家健保系統試用版，招專業人才更改程式碼，換上新名稱「樂晴牙醫管理系統」，推出自己的與前東家搶生意。

陳男更改程式碼不過就是將試用版軟體內外觀做更改，換上自家公司logo，就用與正版相當的價錢也就是每套20萬元出售。保二總隊刑警大隊接獲報案，今年2月介入調查，發現「北極星」與「樂晴」兩套系統程式內碼相同部分多達3000多行，兩套軟體發現相同的錯字、或只更改變數名稱。

警方調查，陳男此舉侵權市值與不法所得合計高達1600多萬，全台受害牙醫多達50餘間，警方於陳男台中市南屯區住處搜出伺服器主機1台、筆記型電腦2台、筆記本1本、合約書97本。偵訊時，陳男承認犯案，訊後警方依違反著作權法以及詐欺罪嫌，將陳男函送法辦。