造勢場送瓷碗 高市查獲首宗市議員候選人賄選案

市議員候選人涉嫌以瓷碗賄選。（記者蔡清華翻攝）

2018-11-05 16:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋檢破獲高雄市第4選區某市議員候選人於上（10）月16日晚間，疑似利用造勢晚會，在會場發送瓷碗行賄選民，檢警11月2日發動搜索，至競選總部查扣百餘瓷碗，傳喚候選人到案，5萬元交保。

涉案候選人到案辯稱，他送的瓷碗價值只有25元，並未違反選罷法贈品30元以內的規定，但檢方到市場訪價發現，瓷碗價格已超過30元。而將白色瓷碗百餘個，全數查扣，且傳訊宋姓等3位選民到案說明後請回。

專案小組調查發現，該名市議員候選人於10月16日晚間，在高雄市楠梓區某社區，其他候選人舉辦之造勢晚會現場，將市價超過30元以上之白色瓷碗及個人競選文宣，發放給到場參與造勢活動之不特定選民，不知情的民眾，一度還以為是活動送的贈品，而大排長龍領取。

經專案小組調查相關事證，認時機成熟，於11月2日上午，持搜索票，前往該名市議員候選人位於高雄市左營區之競選總部執行搜索，並扣得白色瓷碗百餘個，同時傳喚涉嫌行賄之候選人。

經偵訊後候選人以5萬元交保候傳，其餘選民均請回，全案後續將由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他人員涉案及瓷碗來源，以釐清相關行、受賄之情節。