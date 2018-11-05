空軍少校跑3000公尺成植物人 父訴請國賠敗訴

2018-11-05 16:10

〔記者張文川／台北報導〕空軍作戰指揮部北區作戰管制中心黃姓少校，3年前值大夜班後，下午在營區跑3000公尺季測，到達終點後過勞倒地，一度失去呼吸心跳，急救後成為永久植物人；他的父親以監護人身分提告請求國家賠償2700萬，台北地院認定無法完全排除是自身因素所致，軍方也未延誤送醫，判黃敗訴，國防部空軍司令部免賠。仍可上訴。

判決指出，案發時39歲的黃姓少校，104年10月26日輪值夜班勤務，值勤到隔天7時，27日下午4時營區進行3000公尺跑步訓練，黃抵達終點後，在緩和散步時突然倒地不起，一度失去生命跡象，營區救護車將他送到三總松山分院，再轉至三軍總醫院急救，雖救回一命，但仍成了植物人。

黃父主張，軍方未給兒子充分休息就進行體能測驗，導致兒子過勞倒地，軍方在現場也耽擱救援時間，救護車上沒有心臟電擊器，護送人員只能使用心肺復甦術，一開始也不直接送三總，以致他兒子缺氧超過15分鐘，造成腦部病變，國家應負賠償之責，雖然目前住院、醫療都是軍方在支應，但兒子將在2022年退伍，因此有必要請求國賠，他求償勞動力減損、醫療看護費等共2700萬。

空軍司令部答辯，黃少校下勤後補休至下午4點，測驗時已相隔9小時，應當已獲充分休息，黃姓少校若自覺身體不適，應當立即反映或自行中止訓練，但他仍跑完全程，顯已自我評估過可勝任；黃昏倒後，待命的醫務人員在救護車上用CPR、AED電擊器相救，並無延誤，軍方已善盡注意義務。

法官調查，空管中心「3組2班」執勤制度的規定，夜班的體能訓練是在傍晚4點進行，當天的中暑危險係數也在安全範圍，且當天是季測，除了白天值勤人員，其他所有人都應參加；測驗前，施測人員有宣達若過程中不適，可以立即終止，不會被處罰，黃少校當時沒說不舒服，帶場同僚也說事前看不出有異狀。

法官因此認定，軍方勤務訓練安排、事後救護沒有過失，黃姓少校跑步時也無異常，診斷其病因是急性心肌梗塞、缺氧性腦病變、高膽固醇，而跑步是有一定風險的激烈運動，造成昏厥成為植物人的原因並非單一，難以完全排除是因自身因素而造成，不能只因軍方舉辦例行跑步測驗就認定軍方有過失，因此判黃敗訴。