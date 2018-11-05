九合一選舉賭盤 警政署估賭資逾97億元

警政署副署長邱豐光指出，針對選舉賭盤行動專案，統計賭資逾97億，已搜索24處、查獲40名犯嫌，查扣逾163萬等相關證物。（資料照）

2018-11-05 15:39

已搜索24處查獲40名犯嫌

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉進入白熱化，針對選舉查弊，警政署副署長邱豐光今於立法院備詢時指出，針對選舉賭盤行動專案，統計賭資逾97億，已搜索24處、查獲40名犯嫌，查扣逾163萬等相關證物；法務部次長張斗輝則說，目前賄選受理案件2045件中，約七成案件的類型為現金買票、贈送禮品，分別為808件、696件。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、調查局、警政署，就「九合一選舉如何落實行政中立、秉持勿枉勿縱查察不法，維護優質選風」進行專題報告，並備質詢。

警政署副署長邱豐光表示，為確保選舉達到「公平」、「平安」兩大目標，警方全力動員投入查察賄選、防制暴力，並採取「重獎重懲」原則；針對防制幫派介入選舉，今年已實施兩次掃黑行動，查獲幫派犯罪組織105個、犯嫌846人，查獲非法槍械43支、查扣不法金流796餘萬元。

針對掃蕩地下通匯部分，邱豐光指出，今年9月實施兩次專案行動，執行到案地下通匯業者72人，扣押不法所得4億9067萬元，查獲帳上匯兌金額達86億756萬餘元；至於查緝選舉賭博部分，今年8月實施專案，共搜索24處，查獲40名嫌犯，查扣電腦主機73台、螢幕163個、現金163萬9100元等相關證物，統計賭資估達97億2957元。

法務部常務次長張斗輝指出，依最高檢察署截至11月2日止的統計資料，各檢察機關受理與選舉有關的刑事案件，其中賄選案件共受理2045件、4273人，已結272件，起訴36件、69人、緩起訴8件、74人；選舉暴力案件共受理256件、340人，已結66件，起訴4件、4人，緩起訴1件、1人。

此外，分析目前賄選受理案件2045件中，約七成案件的類型為現金買票、贈送禮品，分別為808件、696件；其餘餐會、旅遊等類型案件分別有199件、135件。

法務部次長張斗輝表示，各查察機關發動任何偵查作為，恪遵法令規定，嚴守程序正義，務必保持客觀中立，避免外界藉機批評「選擇性辦案」。調查局長呂文忠則說，選舉查察賄選工作均嚴守「依法行政」與「行政中立」立場，只問證據，不問黨派。