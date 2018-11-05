涉收賄120萬元 高市殯葬管理處胡姓課長羈押禁見

2018-11-05 15:17

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府殯葬管理處驚爆貪瀆弊案，殯葬禮儀課胡姓課長涉嫌收賄120萬元，出具不實證明給萬姓墓園業者，胡男經檢方大動作搜索、拘提後，遭聲押禁見獲准，萬姓墓園業者則獲150萬元交保，全案擴大偵辦中。

高雄地檢署和廉政署南調組共同偵辦高雄市殯葬管理處殯葬禮儀課課長涉嫌貪污一案，11月1日指揮廉政官在高雄市搜索7個點，並傳喚胡姓、萬姓嫌疑人及證人共7人。

經查，胡姓殯葬禮儀課課長明知萬姓負責人經營的墓園，並非2002年7月19日殯葬管理條例公布施行前募建之寺院、宮廟及宗教團體所屬墓園、骨灰（骸）存放設施。依該條例第102條規定，不得繼續使用，竟為使萬姓負責人取得許可，得以繼續出售骨骸存放設施牟利，指導萬男尋求宗教團體出具不實資料提出申請。

萬某覓得某教會同意後，即於2016年8月間，自行以該教會名義出具內容為：該墓園於2002年7月19日以前即附屬於該教會之不實函文向殯葬管理處提出申請，胡姓課長受理後，立即撰擬「該墓園隸屬於某教會，符合殯葬管理法第102條之規定，得繼續使用」之不實公文初稿，並指派不知情之下屬將上開初稿內容抄寫於正式簽呈及公文上，且僭越首長准駁權限，由其於2016年8月16日代為決行，並親自交付上開內容不實之公文書予萬姓負責人。

萬某取得該內容不的公文後，逕自在該墓園的網站上張貼該墓園業經殯葬管理處核准的不實訊息，繼續販售違法設置之墓基及塔位予不知情之民眾，並於2016年9月間，交付現金賄款120萬元給胡姓課長收受。

檢方漏夜訊問後，認胡姓課長涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂及刑法公文書登載不實等罪，萬某則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄、刑法公文書登載不實及詐欺取財等罪，涉嫌重大，且均有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，於本月2日清晨，向法院聲請羈押禁見。

經檢察官童志曜於2日下午親自到庭論告後，胡姓課長業經法院裁准羈押禁見，另萬姓負責人以新臺幣150萬元交保。