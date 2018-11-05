王男謊稱單身追求大學女同學 遭兒爆料「爸搞外遇」

2018-11-05 15:23

〔記者楊國文／台北報導〕王姓男子赴美陪兩子唸書，為追求大學同學詹姓女子，竟謊稱單身，並力邀她赴美，期間，招待她同住一室，出遊還對她牽手、摟腰等親密動作，但王男堅稱並無同睡、或同宿一舍，「牽手、摟腰乃正常社交行為」，但兒子爆料「爸搞外遇」，高等法院認為王男和詹女已屬不正常交往，今判王男應賠妻子陳女40萬元確定；陳女案發後已和王男離婚。

陳女去年提告指稱，未成年子女兩人於2015年7月前往美國求學，丈夫王男陪同到美國照顧其生活起居，她則在台繼續工作，每隔半年前往美國全家團聚。

陳女指出，詹姓女子是王男30年前的大學同學，明知王男已婚，卻於2016年10月底至11月初期間前往美國，並與王男同住一室，兩人出遊期間還牽手、摟腰，已侵犯她的配偶權，請求兩人連帶賠償120萬元。

王男反駁，詹女赴美期間曾到他的美國住處居住，但兩人未同住一室，出遊時牽手及摟腰為正常的社交行為。

詹女表示，王男在大學同學會時表示目前單身，確在追求她，是因為王男力邀，她以為王男早已離婚，才去美國旅遊。

王男兒子則證稱，他知道是爸爸的錯，不是普通的錯，但爸爸已經和詹女分手。開庭時，陳女還提出關鍵錄音，錄音對話中，兒子說，爸搞外遇，媽在那邊像肖ㄟ一樣，還有一個不認識的女人出現在家裡，家裡多了一個不該存在的人，王男則對兒子說，爸爸交朋友希望你們給一點尊重。

高等法院認定，王男為追求詹女而佯稱單身，力邀她赴美後，不僅和她出遊時牽手、摟腰的親密舉動外，還和她同住一室，已屬不正常交往，且情節重大，判王男應賠陳女40萬元確定。