李慶華涉詐領助理費無故不到庭 法院將拘提

國民黨前立委李慶華無故不到庭、沒有向法院請假，法院將進行拘提程序。（資料照）

2018-11-05 14:57

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方今年9月依貪污治罪條例將他起訴，新北地院今開庭，但李慶華無故不到庭、沒有向法院請假，法院將進行拘提程序。

起訴指出，2007年1月至2016年1月，李慶華指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立法院申報公費助理補助費約兩萬至八萬元不等。

殷女的配偶自2012年1月至8月，虛偽申報助理薪資共40萬餘元，董姓助理的配偶從2007年1月至2010年8月間，申報助理薪資為165萬餘元；丁姓助理的配偶則是從2009至2016年間，申報326萬餘元，3人以配偶虛偽申報共計532萬餘元。

李慶華雖坦承未曾指派工作給人頭助理，但辯稱平日忙於選民服務，助理聘用及薪資這種雞毛蒜皮小事，全權委由殷女處理，否認犯行；檢方調查後不採，依貪污治罪條例起訴。

法院原訂今日下午2點半開庭，但李慶華無故未到庭，法院將依法進行拘提程序，若拘提不到，認為已逃亡，將依法發佈通緝；法院下次開庭日為11月26日。