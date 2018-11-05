黑幫暴力討債走可愛風？ 噴漆疊字「欠錢錢不還」

黑幫暴力討債走可愛風？疊字「欠錢錢不還」討錢，警逮黃姓核心成員等4人到案。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-11-05 15:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局1日起連續4天執行「封城掃蕩」專案，其中，龜山警分局破獲以49歲黃姓男子為核心成員的暴力討債集團，警方調查，黃男隸屬於「小南門幫」，在新北市鶯歌區開設理財管理公司，實際在新北、桃園從事高利貸放款業務，若是被害人無力償還，動輒持掃刀、噴漆等方式討債，有被害人住處大門被噴上「欠錢錢不還」，警方笑說「用疊字討債也太瞎了」，追問成員是因門太小、字寫太大，不知該怎麼分段，不是要寫「欠錢錢，不還」，是要寫「欠錢」跟「錢不還」。

警方調查，黃男過去有毒品等前科，與幫派成員從事放款、暴力討債，早已被警方鎖定，1日報請桃園地檢署檢察官指揮，搜索並拘提、傳喚黃男等共4名成員到案，並查獲被害人本票一批、被害人身分證一批、暴力討債用刀械及棍棒等證物，其中還有一把犯案用的掃刀，訊後已依恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

桃園市刑警大隊表示，此次「封城掃蕩」專案，總計動員超過500名警力，總計查獲各類案件473件519人，其中，檢肅黑道幫派4件29人、各類毒品案件176件199人，並緝獲各級毒品共2.306公斤、改造手槍8把、子彈5顆。