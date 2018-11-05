欠賭債勒斃女組頭 一審認定自首判刑24年

2018-11-05 14:52

〔記者黃建華／高雄報導〕曾當過多年鄰長與社區巡守隊員，熱心捐血29次的52歲男子吳清煙，今年4月間因積欠66歲的吳姓女組頭六合彩賭債，前往吳女住處商討賭債清償事宜，雙方爆發口角，吳男竟持機車大鎖打昏吳女，再拖到浴室內以管線勒斃吳女，行兇後向三民二分局自首，高雄地院一審認定吳男是自首，依殺人罪將他判刑24年。可上訴。

判決指出，被告吳清煙（52歲）因積欠吳姓女組頭（66歲）六合彩賭債，今年4月25日上午10時10分許，前往吳女住處，談論賭債清償事宜，雙方未能達成共識而起爭執。

吳男心有不滿，竟於同（25）日下午3時許，基於殺人之犯意，在吳女住處內，持機車大鎖擊打傷吳女頭部後，進而將吳女拖行至浴室內，以浴室內之金屬性管線纏繞絞勒吳女頸部，致吳女窒息死亡。

吳男逞凶後逃離，並將吳女住處大門反鎖，且帶走之前逞凶的機車大鎖。於當晚10時22分許，在警方還未發現這起命案前，主動前往三民第二分局民族派出所自首殺人犯行。

警方立即帶吳男前往吳女遇害住處，扣得勒斃吳女的金屬性管線1條，循線查悉上情。

高雄地院審理時，吳男坦承殺人犯行，但辯稱是被害人揚言欲找其前妻及母親索討賭債並抓傷他，一時情緒失控才犯案，合議庭審酌他平日並無不良素行，2015年元月起至2017年4月止擔任高雄市三民區某里的鄰長、且擔任守望相助巡邏隊之隊員、捐血多達29次，且犯案後向警方自首犯行等情狀，依殺人罪將他判刑24年。可上訴。