夥同前女友偷走父親提款卡 渣男盜領近70萬判3年1月

2018-11-05 14:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子吳青霖前年與鄭姓女友交往期間，得知鄭女負責管理其父親的郵局帳戶，也知道提款卡密碼，連續3次偷走卡片提領69萬餘元。鄭女向吳男索回卡片時遭拒，只好向父親承認偷拿他的卡給男朋友盜領。鄭父氣憤之餘，對吳男提告，基隆地方法院審理後，認定吳男觸犯竊盜等罪，判處他有期徒刑3年1月，其中1年半刑期，不得易科罰金。

檢警調查，吳男得知女友負責管理其父親的郵局帳戶後且知道提款卡密碼，便協議偷走鄭父的提款卡並將裡面的存款領出花用。2016年9月2日晚間，鄭女趁父親睡覺時將他的提款卡偷出，交給男友分兩天盜領20萬元，再將卡片放回原處；3天後鄭女又再次偷取父親的卡片，交給男友領出10萬元。

同年月15日，吳男食髓知味又陸續領出20萬元花用，且不願將提款卡歸還給女友，直至隔年4月18日總共領取69萬8305元。

鄭女自知闖下大禍，男友又不願意歸還提款卡，只好向父親承認犯行，鄭父認為女兒也是被男友蒙騙，不願追究其竊盜責任，直接到地檢署，怒告吳男竊盜。

吳男到案後承認犯行，法官也從吳男與鄭女LINE的對話中，發現兩人竊取鄭男存款。

法官認為，吳男利用與鄭女交往期間，協議竊取鄭父的存款，犯後長達2年的時間也賠償被害人，依照盜領的時間認定，吳男三次犯意各異，均已觸犯竊盜及付款設備詐欺罪，判處他有期徒刑3年1月，其中1年7月刑期，得易科罰金57萬5千元；另不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年6月。