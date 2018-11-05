王船遶境出牌樓遇醉漢嗆攝影者 女警制止

2018-11-05 14:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每3年1科的國內民俗文化盛事東港迎王平安祭典昨天早晨送王後正式落幕，但今天卻傳出週六王船遶境時，在王船要出黃金牌樓前卻險釀衝突，1名綠衣男子帶著酒氣，不斷舉起酒精飲料瓶比劃，並對其它前來攝影王船出牌樓畫面者「大小聲」，引起現場一片騷動，當時女警許修齊就在旁邊的崗哨值勤，經通報急忙上前制止，成功化解衝突。

東港迎王承襲古禮，鮮少聽聞有陣頭間的打鬥，但近幾科因攝影者眾多，甚至有不少人是包車前來，又因為有不少不得侵犯神威或轎班行列的禁忌，也有不少轎班及執事人員會主動維持甚至「清道」，攝影者間為取得好位置，已成迎王非陣頭間較勁的另種鴨子划水的角力場。

不過，該名綠衣男子的行徑讓衝突檯面化，1名目擊者表示，該緣衣男子對著一對結伴前來攝影者好似從一開始站位時就有不小意見，後來在王船即將要遷出牌樓時就開始嗆聲，酒氣加上兇狠模樣是驚得週遭人避而遠之，該對攝影夥伴也開始往後退避，有人看不下去，通報當時在附近路口執勤的女警許修齊。

許修齊獲報馬上前來制止，先是向該綠衣男子相勸，指迎王的盛會遷王船就要開始，且為讓王船通行，不論在信仰禁忌，還是人身安全的考量上，本來就不該發生恐擴大事端的爭執，進而影響到其它人。

該男子一見女警，原本高舉酒瓶對著他人臉孔甚至揮舞的囂張行徑開始洩氣，旁邊夥伴也勸他「警察來了」隨後就把該名綠名男子架走，一度升溫的場面在警方即時到場隔離後冷靜。

許修齊說，據她了解當時場面之所以會發生爭執，就是為了攝影位置問題，但無論如何，當時已要迎來王船遶境出黃金牌樓的時間點，若是在人群中發生爭執，只怕衝突渲染擴大，甚至可能危及附近群眾的人身安全，她趕忙隔離兩方。

由於屏東東港溪流域的3大迎王祭典東港、琉球及南州都在東港分局轄區，為了維護參與民俗文化的大批民眾、陣頭等的治安，交維、管制及肅竊等勤務讓整個分局甚至整個縣警局都動了起來，警員們全力支撐，據悉，該男子在勸解後前往另個位置，事後也到該路口崗哨向許修齊「話失禮」，也消弭這場難以預料甚至可能擴大這場可能在千歲爺及「王船大爺」面前出糗的衝突。

1名在地攝影愛好者不諱言指出，東港迎王是古禮，在地人於王船行經時，若人所在樓層比王船還高，是連探頭看都不敢，更遑論拍攝全貌，夜不開閃光也以免引煞上身，迎王的禁忌東港人大致從小就會聽長輩口耳相傳，可是這些行為在人潮擁擠的馬路上根本鞕長莫及，甚至連王府戲台上方代天府人員廣播要大家讓出位置給王爺看戲還會被反嗆，加上現在人手一機位置搶得兇，只能依賴轎班勉力維持清道，若是阻礙轎班遷船行進，除不禮貌外，最直接的就是可能造成自身及他人人身安全威脅的疑慮。