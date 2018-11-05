最壞的示範！單親爸帶5歲兒行竊車牌被逮

許男竊得資源回收車的車牌掛在自家小貨車上。（記者李容萍翻攝）

2018-11-05 14:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局中興派出所巡佐林榮裕、警員劉俊德，昨晚巡邏經過龍潭區中興路段，發現一輛自小貨車看見巡邏警車經過時刻意靠邊停車佯裝修車，眼尖員警直覺有異，趨前盤檢發現自小貨車懸掛的前方車牌號碼是失竊車牌且與車籍不符，後車牌也是變造的，40歲的單親父親許姓男子車上載著1個5歲的兒子，員警只得將父子倆一起帶回派出所偵辦。

警訊中，許男供稱，該小貨車是他平時幫人載貨謀生的代步工具，但工作不是天天有，沒錢繳小貨車的稅金，車牌被查扣後，因是單親家庭為了要照顧5歲的兒子，經常有一餐沒一餐的，在生活上入不敷出，才會鋌而走險竊取車牌替用，希望能繼續開車載貨。

許男還說，多次經過龍潭區成功路這家資源回收場，見該報廢車輛仍懸掛著車牌，向資源回收廠老闆商討借用未成，才會趁著四下無人帶著拆卸工具竊取車牌掛在自己的小貨車上。

許姓父子不僅身無分文，偵訊時直喊肚子餓，女警顏利玲見狀除了細心照料孩童，另提供熱食供父子倆果腹，同時通報市府社會局到場處置，許男在派出所不斷苦苦哀求，說要照顧兒子，希望警方不要放他一馬，讓在場員警搖頭不已。