小心詐騙！網路又有假冒「行政執行署」拍賣皮衣訊息

2018-11-05 14:18

〔記者黃建華／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署去年5月及12月舉辦2場皮衣拍賣會，造成搶購熱潮，近日網路又有假冒「行政執行署拍賣」、「原價2萬皮衣，像不用錢一樣網上販售，省去場地和人力成本，價格低到＄1198一件，＄1698兩件」等廣告，並以電視新聞之影片畫面誤導民眾下單購買，這些網路廣告均非法務部行政執行署高雄分署的拍賣訊息，請民眾小心，以免受騙。

行政執行署高雄分署指出，去年兩場皮衣拍賣會的案件，義務人欠繳之款項已於今年（107年）年初全數清償完畢，案件已結案，所以目前不會有網路上虛構的皮衣拍賣。此外，高雄分署目前的拍賣方式，亦無利用網路商城或網路拍賣，都是採現現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也都會上傳至高雄分署官網及臉書的粉絲專頁，各位民眾如果有相關拍賣問題，亦可查詢本分署電話總機跟承辦書記官洽詢，切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

本月份高雄分署的拍賣會將在明日（11月6日）下午 3 時在高雄分署辦公室（新興區復興一路80號）一樓舉行，本次拍賣德國進口的咖啡壺、咖啡杯組、糖罐、大小瓷盤等精緻歐風瓷器，以及4部小貨車、1部廂型車，4部小客車及1台機車，作生意或自用都非常實用，有興趣的民眾可前來參加購買。

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