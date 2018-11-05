孝子受託管理父財產 不知父亡授權即消滅挨告

2018-11-05 13:03

〔記者吳政峰／台北報導〕一名孝子接受父親委託全權管理財產，老父過世後，該名孝子仍照舊填寫取款憑證，把父親的錢領出支付喪葬費，卻被其他繼承人告上法院，士林地檢署檢察官蔡東利指出，這是因為法律對生前與身後的規範並不相同。

蔡東利表示，當事人從小對父親非常孝順，父親生病後不良於行，便授權委託他提領銀行內的款項，用以支付醫療費及生活費，等到父親病逝，孝子照舊填寫取款憑證，蓋上父親的印章，提領銀行剩餘款項支付喪葬費用，然而，其他繼承人反對孝子的提領行為，一狀告到地檢署、法院。

蔡東利解釋，「民法」第6條規定，人之權利能力，始於出生，終於死亡，因此本案當事人雖然有得到老父生前授權，然在老父死亡之後，該授權就已經消滅，孝子已無權限可以繼續以父親名義提領款項。

蔡又說，「刑法」第210條偽造文書罪，以無製作權之人冒用他人名義而製作文書為要件之一，孝子於老父死亡後，已無授權委託，卻私自以父親名義製作文書，當屬無權製作而偽造，否則，會讓社會一般人，誤認其父猶然生存在世，而有損害於公共信用、遺產繼承及稅捐課徵正確性等問題。

因此，父母在世授權或委任子女代辦帳戶提、存款事宜，死亡之後，子女即不得再以父母名義製作提款文書領取款項，至於所提領之款項是否使用於支付被繼承人醫藥費、喪葬費之用，與行使偽造私文書罪成罪與否無關。

蔡東利透過台灣司法人權進步協會教導，本案的正確作法，應該是出具「存摺或存單」、「存款人死亡證明書或除戶之戶籍騰本」、「可確認為全體合法繼承人之原始全戶戶藉謄本」、「全體繼承人親持本人身分證、印章」、「填具繼承存款申請書」等文件後，向銀行辦理提領被繼承人的存款，始為正確提領程序。