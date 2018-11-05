前高市官員涉貪被通緝3年多趴趴走 檢：仍通緝中

2018-11-05 12:56

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府前專門委員趙嘉寶，因承辦世運行銷招標案收受廠商賄賂，2014年被判刑11年定讞，趙未入監，隔年6月被通緝，3年來仍趴趴走，今有媒體接獲爆料指出，上月底在高雄鹹水煙海鮮餐廳目睹趙嘉寶和綠營某立委的助理開心聚餐，質疑趙嘉寶有政黨關係才免入獄。

對此，高雄地檢署指出，趙嘉寶因世運招標被控貪污等案於2014年8月間判刑11年定讞，檢方收到確定判決後隨即發出執行通知，但趙男遲未到案，檢方2015年6月對他發佈通緝，通緝時效到2052年1月17日，目前趙嘉寶仍在通緝中。

據了解，陳菊擔任勞委會主委時，趙為勞保局總經理秘書，陳菊入主高市後，趙嘉寶先任市長室機要，後轉任專門委員，一度被視為前途看好的花媽愛將之一，但爆發貪瀆案後沉潛已久。

判決指出，2009年間，趙嘉寶擔任高雄市政府工務局專門委員，並借調高雄市政府新聞處擔任新聞處處長室機要秘書，奉派支援世運基金會行銷公關部相關事務，並於上揭世運基金會辦理「國內廣告案」招標期間，獲新聞處長指派兼任評審委員。

同年3至4月間「國際行銷案」、「國內廣告案」均由台灣電通公司得標，趙嘉寶雖非該2標案承辦人，但他時任新聞處處長室機要秘書，而新聞處又負責該2標案監督之責，且召開標案執行合約事項討論會議時趙均列席，對該2標案具有實質決定力，得標廠商台灣電通公司人員均深信趙在該2標案具有實質影響力，私下均稱趙嘉寶為「KEY MAN」。

2009年6月間，趙嘉寶因台灣電通公司已確定標得上開2標案，且「國際行銷案」還有2/3合約服務款項約5300餘萬元未核驗撥款，台灣電通公司仍有求於趙嘉寶，趙男深知台灣電通公司相信他在2標案之影響力，竟以新聞處欲舉辦「夏日高雄活動」之名義，需承攬廠商贊助活動費用等藉口，藉端勒索台灣電通黃姓承辦人交付賄款，並收受現金180萬元。

高雄地檢署查出相關舞弊情節，依貪污等罪將趙男起訴，2011年5月一審重判他19年徒刑，趙嘉寶上訴後，高雄高分院更一審改判他9年6月有期徒刑，2014年7月最高法院駁回上訴定讞。

由於趙嘉寶另涉3案都判有罪，2014年8月法院將4罪合併定執行刑11年，但高雄地檢署通知趙嘉寶到案執行，趙均不理會，於2015年6月才被雄檢發佈通緝迄今。