再婚夫妻反目 妻控「性無能」、夫反指「要錢才給行房」判離

2018-11-05 12:52

〔記者溫于德／台北報導〕一對均離過婚的男女，前年相識後結婚，但人妻控訴，丈夫不但性無能，還會趁她熟睡時，站身旁邊自慰邊說「老婆好漂亮」，加上曾被夫家公審等因素，訴請離婚並求償2000萬元；但自認性能力無礙的人夫，反控妻子拒絕發生性事，每當有金錢需求時才答應行房，同樣訴離並索賠3301萬元。家事法庭審理後判准離婚，不過互相索賠均無理由，判決駁回，兩人均得上訴。

本案女子與前夫育有一名兒子；同樣離過婚的男子，父親則是國內某商業同業公會全國聯合會前理事長，他本身則已接下公司董事長職務。雙方經由家人介紹，前年3月中初次見面，7月1日再度互許終身。

台北地院家事法庭判決指，孟女控訴，新郎在新婚當晚並未發生性關係，日後雖多次嘗試，仍因無法勃起而告吹，更令她無法忍受的是，丈夫不但會在室內僅穿一條「會讓生殖器晃來晃去」的內褲，還會在半夜趁她熟睡時，站在身旁邊自慰邊像失智般地重複說著「老婆好漂亮」、「老婆最好了」等語，且丈夫也隱瞞她精神狀態有異，自己也曾被夫家長輩公審後趕出家門。

但否認不舉的丈夫辯稱，兩人相識後對女方呵護備至，也獲承諾「婚後再生兩胎」，豈知新婚當晚就被以「結婚的目的不是為了做愛」為由、拒絕性生活，更被要求「同張床需分兩邊睡」，一旦妻子有金錢需求時、才答應行房；針對被指精神狀態有異部分，他也解釋「實為癲癇症」，多年來透過藥物控制均未再發作，否認婚前刻意隱瞞。

法官審理後認為，妻子前段婚姻離異後，未能審慎思考便冒然再婚，面對丈夫及其家人間細故，未理性溝通化解歧見、便離開住處，至今未返家，是導致婚姻有破綻的一方；而丈夫也有問題在於，認識妻子不深即結婚，後又固守所謂賢妻良母、幸福美滿婚姻的刻板印象，導致妻子獨自承受壓力未獲紓解，同樣難辭其咎。

法官最後認定，兩人對於婚姻基礎之互信、互愛、互諒已盡失，基於難以期待有繼續維持婚姻或家庭和諧之可，判准離婚；至於互相索賠重金部分，均因無理由，判決駁回。